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مصدر: وزير الرى يتفقد مشروع توشكى الأسبوع الحالى

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مصدر: وزير الرى يتفقد مشروع توشكى الأسبوع الحالى مصدر: وزير الرى يتفقد مشروع توشكى الأسبوع الحالى
أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم الإعداد حالياً لزيارة مرتقبة للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى خلال الأسبوع الحالى لمشروع توشكى، لتفقد ما تم إنجازه من أعمال فى حفر الآبار الجوفية وذلك فى أول زيارة للمشروع منذ توليه منصبه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أنه من المقرر أن يقوم الوزير بزيارة السد العالى وخزان أسوان، ومشروعات الوزارة بمحافظة أسوان، وعقد لقاء مع العاملين.

فى السياق ذاته أكد المهندس أحمد فؤاد رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بأن الهيئة قامت خلال العام المالى الحالى 2015 / 2016 بتنفيذ بعض الأعمال اللازمة لتدعيم منظومة العمل بالسد العالى وخزان أسوان بتكلفة نحو 54 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير مفيض توشكى ومعالجة الإطماء بالبحيرة بتكلفة نحو 41 مليون جنيه، فضلاً عن استكمال منظومة تأمين السد العالى وخزان أسوان بقيمة 57 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى بتكلفة تبلغ نحو 15 مليون جنيه.


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