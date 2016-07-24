السيدة المتهمة بطعن زوجها بشبرا الخيمة: أردت قتله بسبب زواجه من أخرى

أدلت السيدة المتهمة بالشروع فى قتل زوجها ، بمدينة فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافات تفصيلية حول ارتكابها للجريمة أمام النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بعد قيامه بضبطها وبحوزتها السكين المستخدم فى الواقعة

وقالت المتهمة وتدعى " فاطمة .ج . ا"، فى اعترافاتها:" نشبت المشاكل بينى وبين زوجى منذ فترة، وقمت بترك منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتى وجلست معهم فترة طويلة وأثناء إقامتى معهم علمت أن زوجى تزوج بسيدة أخرى".

وأضافت الزوجة المتهمة :"وفى يوم الواقعة فوجئت بحضور زوجى إلى منزل أسرتى وتحدث معى وحاول أن يصالحنى ويقنعنى بالعودة معه مرة ثانية إلى منزلنا، لكننى رفضت طلبه، وعندما أخبرنى بأنه تزوج من أخرى لم أتمالك أعصابى وغلت الدماء فى عروقى، وشعرت بالغيرة الشديدة، وطعنته بسكين الطبخ عدة طعنات فى ظهره، فسقط غارقا فى الدماء"

واستطردت الزوجة : " الغيرة خلتنى معرفش أنا بعمل أيه، ولم أشعر بنفسى إلا وأنا اتوجه إلى المطبخ، وأخذت السكين وأنهلت بها عليه عشان أقتله انتقاما لكرامتى".

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمةن يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول "أحمد.ن.ف" 32 سنة سائق مصاب بطعنة نافـذة أعلى الظهر بالتجويـف البلورى الأيمن مع تجمع هوائى تحت الجلد بمنطقـــة الصدر والرقبة والذراعين والوجـه.

وأسفرت تحريات إدارة فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة برئاسة العميد محمود هندى، عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وتدعى "فاطمة.ج.ا" - 25 سنة - ربة منزل، وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الجريمة بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، وزواجه من أخرى وعلى أثر ذلك قامت بترك مسكن الزوجيه وتوجهت للإقامة بمسكن أهليتها، وأضافت أنها عندما حضر زوجها إلى مسكن أهليتها فى محاولة منه للصلح والتراضى فيما بينهما، قامت بإحضـــار سلاح أبيض (سكين مطبخ) وقامت بالتعدى عليه من الخلف.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18087 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة أمر حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه لها تهمة الشروع فى القتل.

- حبس ربة منزل شرعت فى قتل زوجها بالسكين لزواجه من أخرى بشبرا الخيمة