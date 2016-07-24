محاكمة المتهمين بخلية الجيزة الإرهابية اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إلى الشهود فى محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية.

- تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الجيزة الإرهابية لجلسة 24 يوليو للشهود