بعد رفض الصحة علاجها.. "منار" فقدت بصرها وتحتاج لعملية زرع قرنية

"مش عاوزة غير إنى أرجع أشوف بعينى تانى" بتلك الكلمات بدأت "منار محمد سعيد" التلميذة بالصف الثانى الإعدادى تروى مأساتها لـ"اليوم السابع" بعدما فقدت بصرها بالعين اليسرى بسبب إصابتها بـ"فيروس نادر" وظلت غير قادرة على العلاج منه بسبب ظروف أسرتها المادية حتى أخبرها الأطباء بفقدانها لبصرها وأنها تحتاج لعملية زرع قرنية وإزالة مياه بيضاء وعدسة.



>بعد رفض الصحة علاجها.. "منار" فقدت بصرها وتحتاج... by youm7

والتقيناها داخل منزلها بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وفى البداية قالت: أهلى ناس على أد حالهم مش قادرين يدفعوا لى حق العملية عشان يرجع لى نور عينى تانى ووالدى عامل بسيط بمصنع ألمونيوم راتبه يكاد يكفينا قوت يومنا أنا وأشقائى الثلاثة، ونفسى حد يساعدنى أعمل العملية عشان أرجع أذاكر زى زمان وأطلع دكتورة لكن فشلت جميع محاولات أسرتى فى علاجى بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العملية التى أخبرهم الأطباء أن تكلفتها مبلغ 20 ألف جنيه.

وقالت والدة "منار" لقد فوجئنا يوم 18 نوفمبر العام الماضى بوجود احمرار شديد بالعين اليسرى لابنتى "منار" وقمت فى البداية بوضع قطرة وبعض المراهم بعدما ظننت أنها حساسية عادية ولكن ظلت عينها ملتهبة وتؤلمها بشدة فاصطحبتها للطبيب وبعدما قام بالكشف عليها طلب منى إجراء بعض التحاليل والإشاعات التى تبين منها أنها أصيبت بـ"فيروس" نادر أصاب عينها وافقدها البصر وبعد رحلة طويلة مع الأطباء قرروا أن يتم زرع قرينة لها وعدسة وإزالة مياه بيضاء ولكنهم أخبرونى أن تلك العملية تتكلف مبلغ 20 ألف جنيه فذهبت لوزارة الصحة وقمت بتقديم طلب لإجراء العملية على نفقة الدولة نظرا لعدم مقدرتنا على تحمل هذا المبلغ فوالدها عامل بسيط يعمل بمصنع ألومنيوم ولى 3 أطفال غيرها هن "ندى" بالصف الثالث الإعدادى و"منه" بالصف الثالث الابتدائى و"ريتاج" 4 سنوات لكن أخبرونى برفض الطلب وأنه لا يتم عمل زرع قرنية لأحد على نفقة الدولة.

وناشدت والدة منار الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة بالوقوف بجانبها ومساعدتها فى تحمل تكاليف عملية زرع القرنية وإزالة المياه البيضاء لابنتها منار حتى يعود لها بصرها بعينها اليسرى مرة أخرى.



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الطفلة منار محمد مصابة بفيروس نادر أفقدها بصرها



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والدة الطفلة منار



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تقرير طبى للطفلة منار



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تقرير طبى للطفلة منار



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تقرير طبى للطفلة منار

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