"البيئة": الوزارة ستستمر فى رصد "حوت مارينا" لمدة أسبوع على الأقل

قال الدكتور محمد سالم ، رئيس إدارة التنوع البيولوجى بوزارة البيئة ، إن الوزارة ستستمر فى رصد حوت الزعنفة، والذى ظهر فى منطقة "مارينا" بالساحل الشمالى، لمدة أسبوع على الأقل، موضحا أن الحوت من الممكن أن يكون قد توجه إلى أعالى البحار ووجد طريقه واستقر بالمياه العميقة .

وأضاف "سالم" ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن لجان الرصد التابعة للوزارة ومعهد علوم البحار وجهاز القرى السياحية، موجودة فى أماكنها بشكل يومي، وتعد تقريرا يوميا عن أعمال الرصد، وعلى استعداد للتحرك لتلبية أى بلاغ من المواطنين بشأن رؤية الحوت

- بعد ظهور حوت قبالة إسرائيل.. "الزعنفة" يسبح من جديد بشواطئ مارينا.. البيئة: ظهوره يؤكد توفر غذاءه ومناسبة العمق لسباحته.. وتؤكد: يختلف عن نظيره بتل أبيب ولا يمثل خطرا وسنواصل تتبعه