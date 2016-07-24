بالفيديو..باحثة بشئون المرأة:ممرضات بالسويس يجرين "ختان الإناث" بالمنازل

أكدت مروة رضوان "مناصرة دولية لشئون المرأة والمساواة وباحثة فى قضايا المرأة ومن أبناء السويس" أن عمليات ختان الإناث تجرى بشكل واسع بالسويس، وأن الممرضات والدايات يقومون بإجراء جراحة الختان بأنفسهن.

وقالت مروة رضوان لـ"اليوم السابع"، قمنا بإجراء بحث فى الشارع عن قضية ختان الإناث بعد قيام المسئولين بالسويس بالقول، أن أول قضية ختان هى وفاة الضحية ميار محمد موسى، وعلى عكس ما قاله المسئولون بالسويس فقد أكد مواطنون فى الشارع أن ختان الإناث منتشر بالسويس.



>باحثة بشئون المرأة:ممرضات بالسويس يجرين "ختان... by youm7

وأشارت مروة رضوان، أن عددا كبيرا من المواطنين أكدوا أن من يقوم بإجراء جراحات ختان الإناث بالسويس داخل المنازل ممرضات ودايات، وخاصة داخل القطاع الريفى بالسويس.

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