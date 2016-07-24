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منشق عن "نداء تونس" يطلق المؤتمر التأسيسى لحزبه الجديد

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منشق عن "نداء تونس" يطلق المؤتمر التأسيسى لحزبه الجديد منشق عن "نداء تونس" يطلق المؤتمر التأسيسى لحزبه الجديد
افتتح محسن مرزوق المنشق عن حزب "نداء تونس" الذى أسسه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، السبت فى تونس، أعمال المؤتمر التأسيسى لحزبه الجديد فى ظل مراقبة أمنية مشددة بحسب ما أفادت صحافية فى الوكالة الفرنسية للأنباء.

وأطلق مرزوق الذى كان الأمين العام لـ"نداء تونس"، حزبه الجديد "حركة مشروع تونس" فى مارس، الذى يهدف بحسب "ميثاقه التأسيسى" إلى "استكمال المشروع الوطنى العصرى" استنادا بالخصوص إلى "فكر الزعيم (الراحل) الحبيب بورقيبة" أول رئيس لتونس المستقلة (1956-1987).

وحضر أكثر من ثلاثة ألاف شخص حفل افتتاح المؤتمر الذى يستمر الأحد والاثنين فى مدينة الحمامات شمال تونس.

وقال مرزوق خلال الافتتاح "نحن فى اختلاف جذرى مع كل من يخلط السياسة بالدين"، فى إشارة منه إلى حزب النهضة الإسلامى الذى يشكل أكبر قوة برلمانية فى البلاد.

وأضاف أن "تونس تحتاج إلى اصلاحات كبرى ومبادرات مهمة، والى برنامح انقاذ عاجل".

وفى تصريح للوكالة الفرنسية للأنباء، أوضح مرزوق "سندرس خلال هذا المؤتمر ما إذا كنا سنشارك ام لا فى المقبلة" التى شدد على ضرورة "ان تتوافر فيها كفاءات عالية".

ولفت إلى أن من اهداف الحزب "استرجاع ثقة المواطن التونسى، وهذا لا يمكن أن يتم الا عن طريق الشفافية"، معتبرا أن "وضع تونس يتطلب المراجعة".

وأردف مرزوق أن "عدم استقرار الأحزاب السياسية هو أحد اسباب عدم الاستقرار السياسي".

من جهته قال منذر بلحاج على القيادى المستقيل من حزب "نداء تونس" والعضو المؤسس لـ"حركة مشروع تونس" فى تصريح لفرنس برس "وقت الاصلاحات قد حل. نحن حزب الاصلاح وقررنا أن نكون قوة للمبادرات البناءة".

ويضم حزب "حركة مشروع تونس" نوابا مستقيلين من حزب النهضة.

عام 2012 أسس السبسى حزب نداء تونس الذى يضم يساريين ونقابيين ورجال أعمال واعضاء سابقين فى حزب "التجمع" الحاكم فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على (1987-2011).
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مصر 365

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