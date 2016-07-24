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مركز تنسيق المصالحة: 4 انتهاكات لوقف الأعمال القتالية خلال 24 ساعة

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مركز تنسيق المصالحة: 4 انتهاكات لوقف الأعمال القتالية خلال 24 ساعة مركز تنسيق المصالحة: 4 انتهاكات لوقف الأعمال القتالية خلال 24 ساعة
أعلن مركز حميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا رصد 4 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية جميعها فى ريف دمشق خلال الساعات ال24 الماضية.

وأشار بيان المركز، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الليلة، إلى أن بلدة فى ريف اللاذقية انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا ليصل عدد البلدات المنضمة إلى 207، كما بقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة 61 مجموعة دون تغيير.

وأضاف البيان أن جهود المصالحات تتواصل فى محافظات دمشق وحماه والقنيطرة، مشيرا إلى أن تنظيمى "جبهة النصرة" و"داعش" مستمرون فى محاولاتهم تعطيل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.
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