اختتام فعاليات ملتقى الشباب المصرى الفلسطينى بالقاهرة

اختتمت فعاليات ملتقى الشباب المصرى الفلسطينى بجمهورية مصر العربية والذى استمر لمدة أسبوع بين محافظتى القاهرة والفيوم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المصرى خالد عبد العزيز والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وافتتح الحفل بكلمة سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للمستشار الثقافى د.محمد خالد الأزعر بالنيابة عن السفير جمال الشوبكى حيث تقدم بالشكر فى كلمته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة المصرية وقياداتها وكوادرها والتى أتاحت الفرصة لأكبر وفد من الشباب للمشاركة فى جولات سياحية وثقافية وتوعوية تعزز من دور الدبلوماسية الشعبية بين البلدين وتزرع بذور الأمل فى الاجيال الصاعدة بين الشقيقتين مصر وفلسطين.

ومن جهتها قدمت د.أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أ. نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية والفنية للإدارة العامة بالوزارة، درعا تكريميا للواء جبريل الرجوب تسلمته ماهرة الجمل رئيسة الوفد الفلسطينى ، ودرعا تكريميا للسفير الفلسطينى جمال الشوبكى نظير جهوده منقطعة النظير لدعم التعاون المصرى الفلسطينى مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

اختتم الحفل بعروض فنية استعراضية لفرق مصرية وفرقة سفراء فلسطين للدبكة الشعبية الفلسطينية.

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