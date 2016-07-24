عضو بمجلس رئاسة ليبيا يقلل من شأن المظاهرات التى طالبت برحيل المجلس

قلل نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أحمد معيتيق من شأن المظاهرات التى، طالبت برحيل المجلس الرئاسى.

وقال معيتيق، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بطرابلس، إنه كان يأمل "أن تخرج المظاهرات دعما للحرب على الإرهاب التى يقودها المجلس الرئاسى لتحرير سرت".

وأضاف معيتيق أن المجلس الرئاسى أدان التواجد الفرنسى على الأراضى الليبية قائلا: "لقد طلبنا توضيحا من فرنسا واستدعينا سفيرها لدى ليبيا وسلمناه احتجاجنا على هذه الواقعة منتظرين تقديم أجوبة على أسئلتنا"، مؤكدا أن المجلس الرئاسى يأمل من المجتمع الدولى تقديم الدعم فى ملف الجرحى.

يذكر أن فرنسا أعلنت أمس الأول مقتل ثلاثة من جنودها جراء سقوط طائرة عمودية ببنغازى.