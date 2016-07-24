أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عضو بمجلس رئاسة ليبيا يقلل من شأن المظاهرات التى طالبت برحيل المجلس

Google+ Print
عضو بمجلس رئاسة ليبيا يقلل من شأن المظاهرات التى طالبت برحيل المجلس عضو بمجلس رئاسة ليبيا يقلل من شأن المظاهرات التى طالبت برحيل المجلس
قلل نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أحمد معيتيق من شأن المظاهرات التى، طالبت برحيل المجلس الرئاسى.

وقال معيتيق، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بطرابلس، إنه كان يأمل "أن تخرج المظاهرات دعما للحرب على الإرهاب التى يقودها المجلس الرئاسى لتحرير سرت".

وأضاف معيتيق أن المجلس الرئاسى أدان التواجد الفرنسى على الأراضى الليبية قائلا: "لقد طلبنا توضيحا من فرنسا واستدعينا سفيرها لدى ليبيا وسلمناه احتجاجنا على هذه الواقعة منتظرين تقديم أجوبة على أسئلتنا"، مؤكدا أن المجلس الرئاسى يأمل من المجتمع الدولى تقديم الدعم فى ملف الجرحى.

يذكر أن فرنسا أعلنت أمس الأول مقتل ثلاثة من جنودها جراء سقوط طائرة عمودية ببنغازى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365