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متحدث عسكرى ليبى: مقتل أكثر من 70 عنصرا من تنظيم داعش فى اشتباكات بسرت

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متحدث عسكرى ليبى: مقتل أكثر من 70 عنصرا من تنظيم داعش فى اشتباكات بسرت متحدث عسكرى ليبى: مقتل أكثر من 70 عنصرا من تنظيم داعش فى اشتباكات بسرت
قال الناطق باسم قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، العميد محمد الغصرى، أن سلاح الجو يقوم بتكثف الغارات الجوية على مجمع قاعة واغادوغو بمدينة سرت والذى يتحصن به عناصر تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدا أنهم حققوا تقدما، وتمكنوا من تأمين قصور الضيافة وحى الدولار، ولم يتبق أمامهم إلا قاعة واغادوغو والحى رقم 2.

وأضاف الغصرى، فى تصريح مساء السبت، أنهم عثروا على أكثر من 70 جثة لقتلى من عناصر التنظيم، جراء المعارك خلال اليومين الماضيين وقد تركت بأرض المعركة.

وأشار إلى أن التنظيم مازال يستخدم السيارات المفخخة ولديه أعداد كبيرة من الأفراد، مجددا التأكيد على أن الطيران الذى ينفذ الضربات الجوية بمدينة سرت إنما هو طيران تابع لقوات عملية البنيان المرصوص وينطلق من قواعده فى الكلية الجوية بمصراتة.
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