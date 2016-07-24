الإسكان: نسبة تنفيذ وحدات دار مصر بالمدينة وصلت لـ57%..والاجتماعى 12%

أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط وصلت لنحو 57%.

وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى تتضمن 117 عمارة بعدد 2808 وحدات سكنية، بينما تتضمن المرحلة الثانية 51 عمارة بعدد 1224 وحدة.

وبما يتعلق بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة التى كلف بها الرئيس السيسى وزارة الإسكان، أشار إلى أن نصيب المدينة من الـ400 ألف وحدة سكنية التى كلف بها الرئيس السيسى، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 12%، نتيجة لتأخر بدء التنفيذ والذى بدأ منذ شهرين فقط.

وفى سياق آخر وبما يتعلق بالوحدات السكنية التى تحولت لمحال تجارية، أكد المهندس عاطف زكريا، أن مدينة الشروق تعد الوحيدة التى لا يوجد بها وحدات سكنية تحولت لمحال تجارية، ولكن يوجد عند وحدات قليلة تم تحويلها لوحدات إدارية، وهو ما يتم التعامل معها حاليا بتحرير محاضر غلق لهذه الوحدات.

وأوضح المهندس عاطف زكريا، أن الجهاز وضع عقاب رادع لهذه المخالفات وهو ما يؤدى إلى إجبار هؤلاء المخالفين على التقدم بطلبات مصالحة للجهاز ودفع الغرامات والتعهد بعدم المخالفة مرة أخرى.

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