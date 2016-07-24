تعرف على شروط مجمع البحوث الإسلامية للسلام على السيدات فى الطريق العام

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب إلقاء السلام على من لاقيته من الرجال مطلقا سواء عرفته أم لم تعرفه، كما يستحب إلقاء السلام على النساء لاسيما إن دعت إليه حاجة كأن تكون محاضرا لجماعة من النساء، أو دخلت عليهن.

وأضافت ردا على سؤال هل يجوز أن ألقى التحية على مجموعة من النساء فى الطريق؟ كما يجوز إلقاء السلام على جميع النساء إلا عند الريبة، فإن كنت فى موطن يظن الناس بك سوء إن ألقيت السلام على النساء فلا تفعل لأن الأمور بمآلاتها .

مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان "لا يقع"

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