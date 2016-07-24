بالصور.. موريتانيا تجهز 1500 جمل للترحيب بالقادة العرب فى القمة العربية

تستكمل الجمهوية الإسلامية الموريتانية زينتها لاستقبال رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية المشاركين فى القمة العربية فى دورتها العادية السابعة والعشرين الاثنين المقبل.

وقد أعدت الجهات المعنية بموريتانيا العدة لهذا الحدث الكبير وبهذه المناسبة، فبالإضافة إلى الأعلام والمواكب الرسمية فسوف يكون هناك عرض للإبل، حيث تم تخصيص ١٥٠٠ جمل وراكب باللباس الموريتانى الوطنى يحملون أعلام الدول العربية الأعضاء للترحيب بالقادة والمواكب الرسمية.

وعكفت الجهات المعنية الموريتانية على إعادة تأهيل أبرز الشوارع الرئيسية، ويواكب هذا التأهيل إعادة رصف الشوارع وتزيينها وإنارتها وتشجيرها مع توفير مواقف للمركبات على طول هذه الشوارع.

وفى إطار التحضيرات للقمة العربية قامت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية الموربتانية بتنظيم "القرية الثقافية" على هامش فعاليات هذه القمة، وتضم القرية الثقافية المنظمة بالملعب الأولمبى فى مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية 18 جناحا يتم فيها عرض مختلف أوجه التراث والثقافة لتعكس للضيوف التنوع والثراء الذى يميز موريتانيا، كما يتم عرض المخطوطات النادرة، والمؤلفات وكنوز الآثار، وأبرز إبداعات الفنانين التشكيليين، والطوابع البريدية النادرة وأرشيف العملات المستخدمة عبر تاريخ البلاد، كما تقام فيها كذلك أجنحة للسينما والأدوات الموسيقية والتراث غير المادى والسجاد الموريتانى، إضافة إلى جناح مخصص للزيارة التفاعلية للتراث الموريتانى وآخر للمواقع الثقافية الوطنية.



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الجمال فى انتظار القادة العرب



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الزينة على الجمال الموريتانية



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الموريتانيون ينتظرون



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1500 جمل يحتشدون



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جمال من كل حدب وصب



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ـ الأشقاء ينتظرون القمة العربية

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