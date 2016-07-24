اليوم.. امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثانى بمدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وتنتهى فى يوم الخميس 28 يوليو الحالى.

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لاختبارات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدا الأحد 24 يوليو الحالى، وتنتهى الخميس 28 يوليو، مؤكدة أنها شددت على واضعى أسئلة الاختبارات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون من الكتاب المدرسى، وتتماشى مع المستوى العام للطلاب.

وأضافت أنها ستتابع الامتحانات من خلال تفقد اللجان بعدد من الإدارات التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب، إضافة متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13 التابعين لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مضيفة، أنها شددت على منع الغش، لتحقيق العدل والمساواة داخل اللجان والعمل على توفير جو نفسى بعيدا عن التوتر.

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