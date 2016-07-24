مفاجأة: شهر عسل حماقي بموقع تصوير كليب "ما بلاش"

أكدت منة شومان مديرة أعمال الفنان محمد حماقي، أن الفنان عاد رسمياً لزوجته نهلة الحاجري، وأنه الآن يقضي فترة إجازة خارج البلاد مع وزوجته، وعلمت "سيدتي نت " أن شهر العسل الجديد بدولة رومانيا بالقرب من موقع تصوير كليب "ما بلاش".

وقالت شومان، في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إن حماقي لا يرغب في الإعلان عن مكانه حاليا، ولم يقرر بعد موعد عودته من الخارج، وعلمت "سيدتي نت" من مصادر خاصة مقربة من العروسين، أنهما يقضيان شهر العسل الجديد برومانيا بنفس أماكن تصوير الكليب الجديد "ما بلاش" الذي كان سبباً في عودتهما بعد انفصال دام عامين كاملين إثر خلافات تكتما أسبابها، وأنه ارتباطات حماقي الفنية ستحدد مدة شهر العسل حيث من المقترح أن يطول ويشمل عدة دول أوروبية.