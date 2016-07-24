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أخصائى تناسلية: "جِل" الجماع لا ضرر منه ويساعد حالات صعوبة الإيلاج

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أخصائى تناسلية: "جِل" الجماع لا ضرر منه ويساعد حالات صعوبة الإيلاج أخصائى تناسلية: "جِل" الجماع لا ضرر منه ويساعد حالات صعوبة الإيلاج
أوضح الدكتور محمد عبده أخصائى أمراض التناسلية والذكورة، أن صعوبة الإيلاج مشكلة شائعة خاصة بين الأزواج الجدد، أو لمن يعانون من مشكلات فى الجماع بشكل عام، فقد تعانى السيدة من آلام أثناء العلاقة، بسبب ضيق العضو التناسلى مما يسبب أوجاعا كثيرة لها وصعوبة فى إكمال العلاقة الزوجية.

وفى هذا الشأن أرسلت قارئة تسأل، هل "جل" تسهيل الجماع له أضرار وهل يؤثر على حدوث الحمل أو يسبب مشكلات أخرى؟!

يجيبها الدكتور محمد عبده مؤكدا لها أن جل تسهيل الجماع لا ضرر منه بأى شكل، طالما كان نوعا مسجلا وموثوقا به، فهذا الجل يصنع من تركيبات صحية لا يتفاعل مع الجلد أو البشرة، ومادته التصنيعية الأساسية هى الجليكول غير المتفاعلة مع الجسم مطلقا، ويعتقد البعض حسب توضيح أخصائى أمراض التناساية والذكورة، أن هذا الجل المسهل يعطل حدوث الحمل، وهذا فكر خاطئ شائع.

وشدد الدكتور محمد، على ضرورة ألا يستخدم الشخص هذا الجل وأى نوع من أنواعه سوى باستشارة المختص، المتابع للحالة ومدى احتياجها.

يذكر أن "الجل" يسهل عملية الجماع، فيعمل كمزلق سهل وغير ضار يسهل من الإيلاج، وهو ضرورى فى كثير من الحالات السابق ذكرها، وكذلك فى حالات ضيق المهبل.

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