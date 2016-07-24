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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تعقد غدا منتدى الحوار المجمع للشباب

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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تعقد غدا منتدى الحوار المجمع للشباب الشباب والرياضة بالوادى الجديد تعقد غدا منتدى الحوار المجمع للشباب
قال الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية تستعد لتنفيذ منتدى الحوار المجمع للشباب خلال الفترة من 25 وحتى 27 يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، بحضور قيادات العمل التنفيذى استعداداً للمشاركة فى المنتدى الموسع بمدينة شرم الشيخ خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف دياب فى تصريحات صحفية أن الهدف من هذا المنتدى هو عرض مشكلات الشباب وكيفية التغلب عليها، مؤكداً أنه سوف يتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض وثيقة المنتدى للإدارات الفرعية.

وأضاف دياب، أنه سوف يتم تنفيذ ندوة يمثل فيها الشباب ثم ورشة عمل لمناقشة المشكلات ثم جلسة عن التعليم فى الوادى الجديد تعقبها جلسات فى اليوم التالى عن الصحة والسكان وكذلك الإسكان يشارك فيها مديرو الصحة والبيئة والمجلس القومى للسكان ومديرية الإسكان والمرافق.

وأوضح دياب أنه سوف يتم مناقشة موضوعات متعلقة بالأمن القومى فى الجلسة الختامية، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد والمستشار العسكرى أو أحد خبراء الأمن القومى ويشارك فيها الإعلام والمرأة والطفولة وعدد من التنفيذيين ليتم اعداد وثيقة منتدى الحوار لإرسالها لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.
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