اليوم إعلان نتائج اختبارات قدرات التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

تعلن اليوم كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس النتائج النهائية لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمقر المدينة الجامعية، وذلك بعد الانتهاء من إجراء اختبارات القدرات لـ510 طلاب وطالبات بعد قرار الجامعة بمد صرف استمارات اختبارات القبول لكليات التربية الرياضية وشعبتى التربية الموسيقية والفنية حتى يوم الخميس الماضى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن التواصل مع إدارة كلية التربية الرياضية مستمر طوال الوقت لتوفير كافة احتياجاتها من ملاعب وأجهزة ومتخصصين على أعلى مستوى من أجل الحصول على نتائج إيجابية تساعد الكلية على اختيار أفضل العناصر، لأن هدفنا الأساسى هو إعداد بطل رياضى قادر على رفع اسم جامعة قناة السويس عالية.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تم استمرار سحب ملف اختبار القدرات حتى يوم الخميس الماضى من مكتب التنسيق بالجامعة وأمس السبت 23 يوليو كان آخر أيام الاختبارات بكلية التربية الرياضية.

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