اليوم نظر تظلم عكاشة على قرار منعه من السفر

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، التظلم رقم 1385 المقدم من البرلمانى السابق والإعلامى السابق توفيق عكاشة على قرار منعه من السفر، لصدور حكمين بحسبه شهرا لامتناعه عن أداء متجمد نفقة نجله يوسف البالغة 5000 جنيه شهريا و2000 جنيه أجر مسكن وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت رضا الكرداوى طليقة البرلمانى السابق توفيق عكاشة قد أقامت أمرا وقتيا رقم 242 لنسخة 2016 أمام محكمة أسرة مدينة نصر لمنع "عكاشة" من السفر للخارج بعد تحصلها على حكمين متتاليين بحبسه شهرا لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله.

- توفيق عكاشة يتظلم على قرار منعه من السفر فى قضية نفقة نجله