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محافظ الإسكندرية: أقسم بالله لو عرفت أجيب حق الدولة لنكون "الأغنى"

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محافظ الإسكندرية: أقسم بالله لو عرفت أجيب حق الدولة لنكون "الأغنى" محافظ الإسكندرية: أقسم بالله لو عرفت أجيب حق الدولة لنكون "الأغنى"
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن أراضى المحافظة جميعها "منهوبة"، مضيفًا:"أقسم بالله العلى العظيم تلاتة، لو قدرت أجيب حق الدولة فى الإسكندرية لنكون أغنى من أى دولة، لأن أراضى إسكندرية كلها منهوبة بالمليارات".

وأضاف "عبد الظاهر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً"، أن سبب محاربة البعض له منذ توليه منصب محافظ الإسكندرية هو استعادة أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا يوجد بها أى مشكلات تتعلق بالقمامة.

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