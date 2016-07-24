رئيس"الهيئة الهندسية" يتفقد اليوم ميناء سفاجا لتحديد موعد افتتاحه

يتفقد اليوم الأحد، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، برفقة اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ميناء سفاجا لتفقد أعمال التطوير بالميناء من أجل تحديد موعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له بعد التطوير.

كان رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أكد أنه يجرى حاليا إنهاء أعمال التطوير بالميناء التى وصلت تكلفتها إلى 510 ملايين جنيه، وأنهم فى مرحلة التشطيبات النهائية، وأن مساحة الميناء تضاعفت بعد مشروع تطويره الذى شمل تجديد البنية الأساسية وصالة ركاب جديدة وساحات شاحنات.

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