بالفيديو.. "أم جنينة" عشبة تنمو بسيناء وتستخدم لعلاج السرطان

كشف الدكتور شعيب فتوح خبير العلاج الطبيعى بالأعشاب الطبية بسيناء عن وجود عشبة تنمو فى مناطق سيناء الجبلية تستخدم فى علاج امراض السرطان.

وقال " شعيب" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه يستخدم هذه العشبة التى تسمى "أم جنينة" كوصفة لعلاج أمراض السرطان بأنواعها مثل سرطان الثدى والدم وغيرها من خلال وصفات تحتوى على مكونات هذه العشبة مطحونة.

وأكد أنه ثبت فعاليتها فى تخفيف أمراض السرطان بشكل مؤكد لحالات تم تجربتها عليها، وتبين من التحاليل والفحوصات الطبية تراجع نسبة الإصابة، وأنها أصبحت تتداول فى سيناء ومعروفه لدى كافة من يقدمون العلاج الطبيعى بالنباتات الطبية، لافتا أنها أيضا لها استخدامات أخرى فى علاج أمراض الكلى.

وقال إن مكان نمو هذه النبتة فى مناطق جبلية شديدة الوعورة بوسط وجنوب سيناء، ويمكن الاستفادة منها لتحقق سبق جديد لمصر فى توفير الدواء لمرضى السرطان ودعا كافة المختصين لسرعة اكتشاف فوائدها.

وأشار أن هذه النبتة الطبية هى من بين 600 نوع نادر من النباتات الطبية تنمو فى شمال ووسط وجنوب سيناء، وتعتبر ثروة قومية مهملة حيث إنه حتى الآن، لم تستغل بشكل جيد لتصبح حقول إنتاج تدر عملة صعبة، وتفتح آفاق استثمار جديدة على أرض سيناء وأبواب رزق للعاطلين من أبناء هذه المناطق التى تنمو بها وهى المناطق الأشد فقرا.

وأوضح أن مواد تصنيع الدواء الطبيعى لا تعتبر قاصرة على النباتات الطبية وتشمل أيضا أنواع من الصخور من جبال سيناء، والرمل على سواحل البحر المتوسط والعيون الكبريتية.



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نبات أم جنينة



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نبات أم جنينة يستخدم فى علاج السرطان

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