ضبط 578 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 578 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة بداخل محل بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية بنطاق دائرة قسم باب الشعرية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات، تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول و578 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة و980 مترا خراطيم كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

- ضبط 890 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالقاهرة