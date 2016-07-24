أمر بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين فى قضية اغتيال قوات أمن قسم حلوان

أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين هاربين فى القضية رقم 513 لسنة 2016 والمعرفة إعلامياً بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، وذلك بعدما وردت أسمائهم فى تحقيقات النيابة، من خلال اعترافات المتهمين المحبوسين.

وارتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات إلى 7 متهمين حتى الآن، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وتضم قائمة أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة، كلا من عبد الله محمد شكرى إبراهيم حركى أبو خديجة، وأحمد سلامة على عشماوى، ومحمود محمد عبد التواب، وأحمد هاشم عبد الحكيم، وأحمد مصطفى على، ومحمود عبد الحميد أحمد، وعيد سالم عيد.

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