الإدارة الأزهرية بدمياط تعلن عن برنامج المحاكاة بمادتى العلوم والرياضيات

قال الدكتور مجدى قراميط رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه قد بدأت إدارة التدريب التربوى وإدارة الكمبيوتر التعليمى بتنفيذ برنامج المحاكاة فى مادتى العلوم والرياضيات، حيث يساهم هذا البرنامج فى رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتحسين مستوى الأداء وهو برنامج يربط المادة بالواقع محاكاة من الواقع البيئة التى نعيش فيها.

وأضاف قراميط أن هذا العام يشهد إقبالا مكثف أعلى المعاهد الأزهرية بدمياط، وخاصة المعاهد النموذجية، وذلك بعد اجتياز الأزهر الامتحانات بدون تسريب فى امتحانات الثانوية.

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