بالصور.. إقلاع الطائرة "سولار إمبالس 2" إلى الإمارات

أقلعت طائرة سولار إمبالس2 والتي تعمل بالطاقة الشمسية من مطار القاهرة فجر اليوم إلى دبى بدولة الإمارات فى المرحلة الأخيرة من رحلتها حول العالم والتى بدأتها من هناك يوم 9 مارس 2015 .

إقلاع الطائرة

ووصلت الطائرة، مطار القاهرة منذ عشرة أيام قادمة من مدينة إشبيلية الإسبانية ومرت في أجواء الجزائر وتونس وإيطاليا ومالطا واليونان قبل هبوطها فى القاهرة بقيادة الطيار السويسرى أندريه بورشبورج، فيما تسلم قيادتها إلى الامارات السويسرى برتراند بيكارد .

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة للإمارات يوم 17 يوليو الحالى ولكن تأجل ذلك بسبب مرض الطيار .

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الطائرة سولار إمبالس2

والطائرة سولار امبالس هى مشروع سويسري خاص لطائرات تعمل بالطاقة الشمسية ممول من قِبل المهندس السويسري ورجل الأعمال أندريه بورشبورج والطيار برتراند بيكارد بهدف لفت الأنظار نحو استخدام التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة .

وطرح بيكارد المشروع فى عام 2003 وقام بورشبورج بإدارة المشروع باعتباره مهندسا ميكانيكيا من ناحية التصميم وتجهيز رحلات الطائرة وفى عام 2009 تم تشكيل فريق متعدد التخصصات مكون من 50 ا من المهندسين والفنيين من 6 دول بمساعدة 100 مستشار خارجي و80 شريكا تكنولوجيا.

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مطار القاهرة

وبدأت الطائرة رحلتها من أبو ظبى فى 9 مارس 2015 وهبطت فى 17 مدينة حول العالم منها 7 مدن فى الولايات المتحدة الامريكية .



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لحظات الإقلاع

- السفير السويسرى يصل المطار لمتابعة مغادرة الطائرة سولار إمبلس