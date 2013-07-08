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Madonna بالخمار وتقول: إن شاء الله

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Madonna بالخمار وتقول: إن شاء الله Madonna بالخمار وتقول: إن شاء الله

نشرت ملكة البوب الأمريكية Madonna صورة جديدة لها على موقع إنستاغرام وعلى صفحتها على "فيس بوك"، وهي تضع قناعاً من الحلقات المعدنيّة أشبه بالنقاب، وكتبت تعليقاً قالت فيه:: "The Revolution of Love is on...Inshallah" ، أي "ثورة الحبّ ستنتصر إن شاء الله"، علما أنّها كتبت الكلمة الأخيرة بالعربيّة، لكن بأحرف إنجليزيّة.
وأثارت الصورة التي نشرتها Madonna، وهي بخمار من السلاسل الحديدية، ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة أنّ وضع الصورة ترافق مع الأحداث التي تعيشها .
ولم يُعرف بعد ماذا تقصد Madonna، التي اشتهرت بارتداء ملابس مثيرة في حفلاتها، برسالتها هذه، فيما رجّح البعض أنّ هذا التعليق جاء تبعاً لعلاقتها بشاب جزائريّ مسلم.
يُذكر أن Madonna ّانضمت مؤخّراً إلى قائمة أكثر المشاهير نفوذاً في العالم، حسب مجلة "forbes".

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سيدتي

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