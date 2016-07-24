المرور يضبط 488 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس السبت على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 95 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 105 مخالفة مرورية بالقاهرة، 89 مخالفة مرورية بالجيزة، 220 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون

"المرور" يضبط 523 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى