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"التعليم": فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة من إعلانها

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"التعليم": فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة من إعلانها "التعليم": فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة من إعلانها
قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، وذلك عقب إعلانها، بسبب ضعف المجاميع والنسبة المئوية، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن نسب النجاح فى المواد والتى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية تؤكد ضعف نسبة النجاح العامة للنتيجة، إضافة إلى انخفاض نسبة النجاح فى المواد، الأمر الذى يترتب عليه تظلم عدد كبير من الطلاب.


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