عبور 23.3 مليون طن بضائع متنوعة شمال القناة خلال مارس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس من اتجاه الشمال، شهد عبور 23 مليون و295 ألف طن بضائع مختلفة، ما بين حبوب وأسمدة وكيماويات وغازات طبيعية، خلال شهر مارس من هذا العام.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن اتجاه الشمال شهد خلال شهر مارس الماضى، عبور مليون 304 ألف طن غازات طبيعية، و33 ألف طن حبوب، و244 ألف طن أسمدة، ومليون و305 ألف طن معادن مصنعة، و718 ألف طن كيماويات.

وشهد اتجاه الشمال عبور 393 ألف طن فحم، و7 آلاف طن مواد غذائية، و278 ألف طن آلات، و808 ألف طن زيوت نباتية، و17 مليون و662 ألف طن بضائع فى حاويات، و543 ألف طن مواد أخرى.

- سفن الجزائر والمغرب وليبيا وأثيوبيا الأقل عبورا لقناة السويس خلال مارس