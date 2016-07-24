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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على آخر فرع من فروع مركز "رؤية" الطبى

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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على آخر فرع من فروع مركز "رؤية" الطبى "حصر أموال الإخوان" تتحفظ على آخر فرع من فروع مركز "رؤية" الطبى
نفذت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح قرارها بالتحفظ على آخر فرع من فروع مركز رؤية لجراحة العيون المملوك لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتوجه فريق من أعضاء لجنة التحفظ ترافقه قوة أمنية إلى آخر فروع مركز رؤية لجراحة العيون والتابع لأحد قيادات جماعة الإخوان، وقام الفريق بفحص الأوراق والمستندات التى عثر عليها بداخل المركز، كما تم جرد كافة محتوياته ثم تم تشميع الفرع، بعد أن تبين أنه فرع إدارى عبارة عن شقة مكونة من صالة وغرفتين.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على العديد من المستشفيات التابعة للجماعة، وتبين تمويلها للجماعة، وهى "مستشفى طيبة التخصصى بطنطا، والشروق للجراحات الدقيقة، والشركة العربية للخدمات الطبية، ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا، ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة، ومستشفى قصر المروة التخصصى، ومستشفى مدينة الشفاء، ومستشفى النور التخصصى، ومستشفى الحمد، ومستشفى السلام التخصصى، ومستشفى الشروق 2000، وإشراق للخصوبة، وحلوان للعيون، واليسر بالمعصرة، والشهيد بحلوان، والعادل بشبرا، والشرابية، والهدى بحلوان، والفاروق بالقاهرة، والمصطفى، ومركز نعمة للكلى، وصلاح الدين، والرحمة، والتقوى، وابن سينا، والمواساة، ودار السلام، والأمل، وأبوالنصر، والتنعيم، ومركز الكلى، ومركز الكلى والكبد ومركز ذوى الاحتياجات الخاصة، والمركز الخيرى المركزى، ومركز الرحمة للكلى، والعادل، والشهيد، والعمرانية، والطالبية، والأقصى بالحوامدية، والمصطفى بالبدرشين"، بالإضافة إلى جميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية، وفروعها البالغ عددها 27 فرعاً على مستوى الجمهورية، والجمعية الطبية برابعة العدوية ولها فرعين، بالإضافة إلى دور النشر التابعة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم "دار الفتح للإعلام العربى والتابعة للإخوانى محمد السيد سابق، ومركز الإعلام العربي للأبحاث المملوكة لصلاح عبد المقصود، ودار الفضيلة التى تتبع طه أحمد عيسى عاشور، ومؤسسة إقرأ للنشر وصاحبها قاسم عبد الله إبراهيم، وحروف للنشر والتوزيع المملوكة لعبد الناصر سعد".


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