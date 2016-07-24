وزير النقل يمنح مسئولى هيئة الطرق مهلة شهر للانتهاء من "القاهرة ـ السويس"

منح الدكتور جلال سعيد وزير النقل مسئولى هيئة الطرق والكبارى مهلة أخيرة تنتهى خلال شهر للانتهاء من طريق "القاهرة ـ السويس" بطول 70 كيلو متر بالكامل والمدرج بالمشروع القومى للطرق، وذلك تمهيداً لافتتاحه نهاية الشهر المقبل.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن وزير النقل أكد لمسئولى هيئة الطرق أنه لن يقبل بأى تأخير آخر، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً أعمال التشطيبات النهائية وتركيب العلامات الإرشادية والمروية، لافتة إلى أن الطريق يشمل 5 حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب حارة للشاحنات، ويتضمن 6 كبارى ونفق.

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