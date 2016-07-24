«تراحم مكة» تطلق 30 سجيناً وتدعم الأسر بـ3.3 ملايين ريال

يحيى الكناني

تواصل اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم مكة" دعمها في إطلاق سجناء الحقوق الخاصة من أصحاب المديونيات الصغيرة، حيث تمكنت من إطلاق 30 سجيناً من سجون مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، بتسديد مديونياتهم التي تجاوزت 500 ألف ريال.

وقال رئيس لجنة تراحم مكة يحيى بن عطية الكناني إن اللجنة رصدت حالات الإعسار من خلال متابعتها الميدانية للنزلاء وأسرهم، ونسقت مع إدارة سجون مكة المكرمة وعدد من الموسرين وتمكنت من سداد مديونيات النزلاء وتم إطلاقهم، مؤكداً أن اللجنة مستمرة في دراسة ملفات السجناء المعسرين.

ولفت الكناني إلى أن نحو ٣٠٠ من أبناء وبنات وزوجات السجناء أسهموا في توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار صائم داخل الحرم المكي الشريف وساحات والمساجد في رمضان برواتب ومكافآت تجاوزت 1،048،000 ريال.

وقدمت "تراحم مكة" مساعدات عينية ومادية للسجناء وأسرهم خلال شهر رمضان بإجمالي بلغ 3،335،4000 ريال، وتنوعت هذه المساعدات ما بين سداد ديون، ورواتب الوظائف الموسمية، وسداد إيجارات المنازل، وكسوة العيد، وقسائم شرائية للأسر، وتأثيث المنازل، ومواد عينية وغذائية، بالإضافة إلى مشروع الفدية والكفارات.