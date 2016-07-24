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شادن الشمري تحصل على برونزية هونج كونج

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حصلت الطالبة شادن بنت نايف الشمري من الثانوية 19 للبنات في حائل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات الدولي الـ 57 في هونج كونج الذي نظم خلال الفترة من 9 وحتى 16 من الشهر الجاري.

ونال طلاب المملكة، في أولمبياد الرياضيات الدولي الـ 57 في هونج كونج أربع ميداليات برونزية وشهادتي تقدير، وحققت المملكة فيها المركز 41 في المسابقة التي جمعت 616 طالباً وطالبة يمثلون 111 دولة وحقق الميداليات البرونزية الأربع للمملكة كل من: الزبير محمد حبيب الله من ينبع الصناعية، وعمر بن توفيق الربيعة من تعليم الرياض، وشادن بنت نايف الشمري من تعليم حائل، وماجد بن عبدالرحمن المرحومي من ينبع الصناعية، أما شهادتا التقدير فحصل عليهما كل من إبراهيم بن موفق أبو غرارة من تعليم الشرقية، وحمزة بن طارق شفي من ينبع الصناعية.

هذا وقد قدم الاستاذ سعود بن فهيد العبدة مدير عام التعليم في منطقة حائل بالإنابة التهنئة بهذا الانجاز للقيادة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم ولكافة الاسرة التعليمية وللطالبة شادن الشمري ولأسرتها وقال (نحمد الله على ما حققه طلبة وطالبات المملكة العربية في أولمبياد الرياضيات والذي يأتي امتدادًا لإنجازات سابقة تحققت لبلادنا في محافل اقليمية ودولية).

مضيفاً (ان انجاز الطالبة وزملائها يعكس مدى جودة المخرجات التي باتت تحققها مدارس التعليم العام لافتا الى ان مثل هذه المواهب والطاقات تحظى بالرعاية والاهتمام لتسهم مع بقية أبناء هذا الوطن المعطاء في بناء نهضته وتطوره).

يذكر أن مشاركات المملكة ممثلة في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» تهدف إلى صقل مواهب الطلبة والطالبات إضافة إلى تقديم صورة مشرفة للمملكة في مختلف المحافل.

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