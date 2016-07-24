أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اجتماع لبحث تطوير الأداء البلدي في نجران

Google+ Print

رأس أمين منطقة نجران م. فارس الشفق الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات منطقة نجران في المراكز والمحافظات بمقر بلدية يدمة. وتم استعراض توصيات الاجتماع السابق والمشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها في كل بلدية ونسب الإنجاز بالاضافة الى مناقشة سير العمل في تلك المشروعات والعوائق التي تعترض تنفيذها.

كما ناقش الاجتماع تطوير أداء البلديات التي ترمي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير وسائل تقنية المعلومات والبرامج الإلكترونية التي تسهم في دقة وإنجاز العمل وتوفر الوقت والجهد على المواطنين من خلال العمليات الحاسوبية وفقاً للبرامج المعدة لذلك، والتي تنفذها كل بلدية وما تتطلع لتنفيذه مستقبلا باتجاه الالكترونية ورؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، عقد أمين نجران اجتماعا برئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة يدمة تم خلاله مناقشة كافة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وذلك للوصول إلى رؤية موحدة مابين المجلس البلدي وبلدية المحافظة لتحقيق تطلعات المواطنين بالمحافظة، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

كما تفقد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان