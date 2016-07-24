اجتماع لبحث تطوير الأداء البلدي في نجران

رأس أمين منطقة نجران م. فارس الشفق الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات منطقة نجران في المراكز والمحافظات بمقر بلدية يدمة. وتم استعراض توصيات الاجتماع السابق والمشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها في كل بلدية ونسب الإنجاز بالاضافة الى مناقشة سير العمل في تلك المشروعات والعوائق التي تعترض تنفيذها.

كما ناقش الاجتماع تطوير أداء البلديات التي ترمي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير وسائل تقنية المعلومات والبرامج الإلكترونية التي تسهم في دقة وإنجاز العمل وتوفر الوقت والجهد على المواطنين من خلال العمليات الحاسوبية وفقاً للبرامج المعدة لذلك، والتي تنفذها كل بلدية وما تتطلع لتنفيذه مستقبلا باتجاه الحكومة الالكترونية ورؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، عقد أمين نجران اجتماعا برئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة يدمة تم خلاله مناقشة كافة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وذلك للوصول إلى رؤية موحدة مابين المجلس البلدي وبلدية المحافظة لتحقيق تطلعات المواطنين بالمحافظة، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

كما تفقد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة.