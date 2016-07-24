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خمس دراسات كشفية تأهيلية سعودية في مخيم الباين بنيوجرسي

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خمس دراسات كشفية تأهيلية سعودية في مخيم الباين بنيوجرسي خمس دراسات كشفية تأهيلية سعودية في مخيم الباين بنيوجرسي

د عبدالله الفهد

تنظم جمعية الكشافة العربية خلال الفترة 22 إلى 26/10/1437 هـ، خمس دراسات تأهيلية كشفية لعمداء شؤون الطلاب ووكلائهم ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي في المملكة، وذلك في مخيم الباين في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح د. عبدالله الفهد نائب رئيس الجمعية، أن إقامة تلك الدراسات التأهيلية وفق سياسة تنمية القيادات العالمية تأتي ضمن حرص الجمعية لتفي الحركة الكشفية برسالتها التربوية، بإيجاد قيادات تستطيع القيام بمهامها التطوعية بفاعلية كبيرة، ولتكون موارد قيادية متميزة كماً وكيفاً، والتعامل معها في إطار رؤية متكاملة تبدأ بتوفير القائد الكشفي وتوصيف مهمته وتأهيله والاتفاق معه على مجموعة من الالتزامات واستمرار دعمه للقيام بدوره بأفضل صورة.

وذكر أن الدراسة الأولى تعرف بمسمى الدراسة الأولية وتهدف إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، والدراسة الثانية للحاصلين على الدراسة الأولية قبل ما لا يقل عن ثلاثة أشهر وتعرف بمسمى الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية وتهدف إلى تنمية مهارات المتدرب للمساعدة في قيادة وحدة أو عشيرة كشفية، فيما الدراسة الثالثة للحاصلين على الدراسة التأسيسية قبل ما لا يقل عن ستة أشهر وتعرف باسم الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية وتهدف إلى تنمية مهارات المتدرب لقيادة وحدة أو عشيرة كشفية والتأهل للتأهيل المتقدم، ودراسة مساعدي قادة التدريب للحاصلين على الشارة الخشبية قبل ما لا يقل عن سنتين وتهدف إلى تأهيل قادة يساعدون في إدارة وقيادة البرامج التدريبية بكفاءة، والدراسة الخامسة لمفوضي تنمية القيادات لتأهيل قادة قادرين على توفير وتأهيل ومتابعة القيادات الكشفية ودعمها وفق سياسة تنمية القيادات والخطة الإستراتيجية للجمعية.

وقال إن اختيار مخيم الباين يعود إلى أهميته وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين جمعية الكشافة العربية السعودية، وكشافة الفتيان الأميركية، والتي تضمنت تشجيع طرفي الاتفاقية بتبادل الخبرات والزيارات، والتعاون في عمليات التدريب الكشفي للقادة من إرسال واستقبال المدربين والمتدربين.

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