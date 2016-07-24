مدير جامعة الملك خالد يطلع على سير تنفيذ مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء

زار مدير جامعة الملك خالد د. فالح بن رجاء الله السلمي مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء.

واطلع السلمي في بداية الزيارة على عرض شامل خاص بالمشروعات القائمة بالمدينة الجامعية، والتي لا زالت قيد الترسية، بالإضافة إلى التي سيتم طرحها مستقبلاً، والعقبات التي يتوقع أن تواجه بعض المشروعات، واطلع أيضاً على مجسم للمدينة الجامعية يوضح كافة تفاصيل تصميم المشروع.

بعد ذلك قام الجميع بأخذ جولة ميدانية على بعض المشروعات المنجزة، وأخرى قيد التنفيذ، وشملت زيارة مباني العمادات المساندة، والمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، والمسجد، وقاعة الاحتفالات الرئيسية، كذلك المدينة الطبية والتي تشمل على مبنى المستشفى، والكليات الطبية، كما زار نفق الخدمات الرئيسية للمشروع، واختتم الجولة بزيارة لمبنى المكتبة المركزية.

وفي نهاية الجولة وجه السلمي وكالة الجامعة للمشروعات بإعداد قائمة بالمشروعات المتعثرة، والتي لم توقع عقودها، والتي تحتاج الى طرح وترسية، وذلك لمناقشتها مع المختصين في وزارة التعليم ووزارة المالية، موضحاً انه وجميع المسؤولين بالجامعة متفائلون بأنهم سيجدون الدعم الكامل واللازم من قبل المسؤولين في وزارة التعليم، ووزارة المالية. كما وجه السلمي بإعداد خطة تسمح للجامعة بنقل بعض إداراتها، وكلياتها الى مواقعها الجاهزة في المدينة الجامعية مع الأخذ بالاعتبار ضرورة توفر جميع خدمات البنية التحتية، والتي تسمح لتلك الجهات بممارسة أعمالها دون قصور او نقص.