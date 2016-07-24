جامعة نجران تقدم برامج في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي لمرابطي الحد الجنوبي مجاناً

واصلت جامعة نجران دعمها لجنود الوطن المرابطين على الحدود الجنوبية من المملكة تقديراً لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم العظيمة في الذود عن حدود الوطن من خلال إعلانها باستعدادها في تقديم دورات لهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي مجاناً.

كما أعلنت تقديم دورات تطويرية وورش عمل وندوات لكافة منسوبي القطاعات العسكرية في المنطقة مع التزام الجامعة بكافة الالتزامات المالية، إلى جانب استعداد عيادات طب الأسنان بالجامعة لتقديم كافة الخدمات لمنسوبي القوات العسكرية بدون أي تكاليف مادية، وكذلك استعداد المستشفى الجامعي بعياداته المتنوعة وأقسامه لتقديم كافة الخدمات لمنسوبي القوات العسكرية وعوائلهم.

ويأتي ذلك إيمانا منها للدور الكبير والجهد المبذول الذي قامت وتقوم به كافة القوات العسكرية في عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل" وتأكيداً بأن المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه من أفراد ومؤسسات يقفون صفاً واحدا ويدا بيد مع حماة الدين والوطن من جنودنا البواسل المرابطين على الحدود في مواجهة من تسول له نفسه المساس بأمن وحدود ومكتسبات وطننا الغالي وشعبه المعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها جامعة نجران برئاسة وكيل الجامعة د. محمد بن علي فايع يرافقه عدد من عمداء ووكلاء الكليات وكذلك منسوبي الجامعة، لقيادة حرس الحدود، وقيادة الكتيبة (١٢٨) للدفاع الجوي بالمنطقة.

وانطلقت أولى هذه الزيارات لقيادة حرس الحدود، حيث كان في استقبالهم قائد حرس الحدود العميد ركن عبدالله بن حمد الذويخ، والذي قال بأن بلادا رايتها التوحيد وشعبا بمختلف أطيافه وإنتماءاته يشكل لحمة وطنية لن يستطيع كائن من كان اختراقه والعبث بأمنه.

وأضاف الذويخ: أنا كمواطن قبل ان أكون قائدا أفتخر ومواطنو هذه الدولة يفتخرون بجنود على حدود الوطن الغالي سخّروا أرواحهم لحماية حدوده، وبعث رسالة اطمئنان بأن ما وجده من روح معنوية عالية لدى جنود الوطن يثبت القوة التي تتمتع بها بلاد الحرمين الشريفين.

وعن جامعة نجران قال العميد الذويخ بأنها مفخرة للمنطقة لما تقدمه على المستوى التعليمي والمجتمعي.

فيما كانت الزيارة الثانية لقيادة كتيبة الدفاع الجوي (١٢٨) والذي أكد قائدها العقيد الركن ياسر بن محمد القحطاني بأن المملكة بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة تمتلك اقوى الدفاعات الجوية والحديثة.

وأضاف العقيد القحطاني بأن الدفاع عن حدود الوطن الغالي شرف تحقق لنا خوضه، مشيراً الى أن جميع منسوبي الدفاع الجوي والقوات العسكرية الأخرى هم عين الوطن الساهرة الذين قدموا أرواحهم لخدمة الدين والوطن.

وأوضح القحطاني كما أن للوطن أيادي وعقول للعلم والتطوير تقوده، فهناك أيضا أيد وعقول لحمايته والدفاع عنه.

كما ثمن زيارة جامعة نجران لقوات الدفاع الجوي بنجران والذي كان له الأثر الكبير في نفوس منسوبيه.

من جهته، أكد وكيل جامعة نجران د. محمد بن علي فايع بأن الجامعة بكافة إمكاناتها وخدماتها مسخره لخدمة المرابطين من الجنود البواسل وأبنائهم.

وكانت الجامعة وفي مبادرة وطنية ومجتمعية أعلنت خلال اليومين الماضيين استمرارها للمرة الثالثة على التوالي في إعفاء جميع الطلاب المشاركين في العمليتين العسكريتين من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى ترك تحديد مواعيد اختباراتهم وفقاً للوقت الذي يتناسب مع الانتهاء من مهامهم الوطنية.