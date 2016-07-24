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طالبات عفيف: قبولنا خارج المحافظة يهدد مواصلتنا للتعليم الجامعي

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دعا أولياء أمور طالبات تخرجن من الثانوية في عفيف، جامعة شقراء، إلى فتح شعب لعدد من التخصصات لاستيعاب الخريجات اللاتي تم قبولهن في كليات خارج المحافظة بعد اكتفاء الأقسام في كلية عفيف.

وقال عبدالله العتيبي ولي أمر الطالبة "أماني"، إنه فوجئ بقبول ابنته في كلية القويعية علوم تطبيقية، رغم توافر هذا التخصص في كلية عفيف، ما دفعه إلى الاعتذار، مناشداً مسؤولي جامعة شقراء وضع حلول مناسبة لقبول خريجات المدارس الثانوية في عفيف، عبر افتتاح شعب إضافية بدلاً من تشتت الطالبات في بعض المحافظات.

فيما ذكر والد الطالبة هداية العتيبي، أن تسجيل ابنته خارج المحافظة، يعني صعوبة مواصلتها الدراسة الجامعية، خصوصاً أن الظروف لا تسمح بالتنقل كثيراً.

من جهته، دعا والد الطالبة أشواق مشاري الغبيوي المرابط بالحد الجنوبي، إلى إيجاد حل للمشكلة، خصوصاً أن ابنته قبلت في كلية محافظة القويعية تخصص إنجليزي، وقد تُحرم من مواصلة تعليمها بسبب ذلك.

وقال والد الطالبة نورة صنهات العتيبي، إن قبول ابنته في كلية الرويضة قد لا يتيح لها الدراسة، إذ لم يوافق على هذا الإجراء. وأضاف: «ذلك سوف يتسبب في حرمانها من الدراسة لأن الكلية بعيدة عن سكني».

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