مستشفى سند يحصل على شهادة اللجنة الدولية المشتركة للجودة الطبية

قدم مستشفى سند العديد من النجاحات، كمركز للحوادث وحصل على وسام «الأكثر استقبالا لحالات الطوارئ والحوادث» فقد تميز على مدار الأربع سنوات. وكانت من ثمرات هذه الجهود، انقاذ أرواح الآلاف من المصابين من خلال الخدمات المقدمه في أقسام الطوارئ والجراحة بالتزامن مع تميز أقسام العناية المركزة للأطفال الخدج والكبار، وذلك نتاج الأطقم الطبية المتميزة في كافة التخصصات الطبية حتى الدقيقة منها. وجود وحدة العلاج بالاكسجين تحت الضغط التي تمكنت من الحد من مضاعفات الحوادث وتقليل زمن العلاج بالاضافة الى فعالية هذا العلاج في حالات التئام الكسور والحروق.

ملتزمون بتحسين جودة الرعاية الطبية التي نقدمها يومياً

وحدة العلاج بالاكسجين تحت الضغط.

وسعى مستشفى سند للتميز فتم افتتاح هذه الوحدة التي تعمل وفق علاج طبي حديث وتكميلي يتم فيه ادخال المريض كليا داخل غرفة تسمي غرفة الضغط العلاجية ويتم داخل هذه الغرفة استنشاق اوكسجين (100%) وتحت ضغط (2 ـ 2.5) ضغط جوي وتكون محكمة الغلق اثناء الجلسة العلاجية التي تستمر (60 الى 90) دقيقة وتكرر الجلسات حسب حالة المريض واحتياجاته.

هذا العلاج الحديث ثبتت فاعليته عالميا وانتشر في معظم الدول المتقدمة ليساعد في علاج كثير من الامراض المزمنة والحادة والمستعصية وليست له مضاعفات جانبية.

العلاج بالأكسجين تحت الضغط ساهم في علاج مضاعفات مرض السكري والحفاظ على الرجل والقدم السكرية

الامراض التي تعالج بالأكسجين تحت الضغط

هناك امراض تم الاعتراف عالميا بنجاح استخدام العلاج بالاوكسجين واقرته الجمعية الطبية الاميركية للعلاج بالاوكسجين تحت الضغط في اجتماعتها كعلاج اساسي ووحيد لها وهي:

كلفة جراحات اليوم الواحد تقل بنسبة 30% عن العمليات العادية

التسمم بغاز اول اكسيد الكربون مرض الفقاقيع الهوائية داخل الدورة الدموية والتي تحدث اثناء عمليات القلب المفتوح والمناظير الجراحية وامراض الغطس وعلاج تسوس العظام

الامراض التي يعتبر العلاج بالاكسجين تحت الضغط علاجا مساعدا ومكملا فهي:

الجروح والقرح المزمنة وغير الملتئمة القدم السكري ـ قروح ـ غرغرينا ـ ضيق وتصلب الشرايين الطرفية التهاب العظام النكروزي ما بعد العلاج بالاشعاع الحروق غير الكهربائية بجميع انواعها عمليات ترقيع الجلد وقصور الدورة الدموية بالاطراف حالات الحوادث التي تؤدي الى فقدان الدم وتهتك الانسجة

وحديثا يستخدم في علاج هذه الامراض:

الشلل المخي الجزئي عند الاطفال المسمى CP نتيجة نقص الاوكسجين بالدم. اثناء الحمل او اثناء الولادة او ما بعد الولادة نتيجة ارتفاع الحرارة اثناء الحمي الشوكية او ارتفاع نسبة الصفراء بالدم. حالات الالتهاب المتناثر بالاعصاب MS. فقدان السمع المفاجئ. حالات الشلل ما بعد جلطات المخ. كعامل مساعد لبناء الخلايا وتحسين وظائف الجسم وتقليل الهدم بالنسبة للخلايا وزيادة قدرتها. الصداع النصفي وحالات الانيميا الحادة وفقد الدم المفاجئ. ما قبل وبعد عمليات التجميل لتقلق التورمات.

وقد ساعد هذا العلاج والذي يقدم فقط في مستشفى سند، على علاج الكثير من المرضى وقلل من فتره تلقيهم للادوية والعمليات كما ساهم في التقليل من بتر الأطراف للقدم السكرية وقلل من فترة بقائهم داخل المستشفى.

ولا ننسى هنا ذكر وحدة جراحة اليوم الواحد لما ساهمت في تخفيف أعباء المالية على المرضى وقللت من تكاليف عملياتهم بما يزيد على 30%

جراحات اليوم الواحد.

فقد أوضح د. فواز عمران المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة العامة والجراحات التخصصية بمستشفى سند، أن المستشفى حرص على تقديم هذه الخدمة لما لها من ايجابيات على المريض وعائلته من حيث الملائمة النفسية والاقتصادية لمقدرة المريض المبيت مع عائلته دون الحاجة للبقاء بالمستشفى بالاضافة الى التكلفة اقتصادية المنخفضة للعمليات، حيث تقل بحوالي 30% عن مثيلتها. وأوضح أن الكثير من الجراحات اصبحت تجرى كعمليات اليوم الواحد مثل عمليات أستئصال المرارة و الزائدة بالمنظار وعمليات الفتق للأطفال والكبار وتثبيت الخصية المهاجرة وبعض أورام الثدي والغدد اللمفاوية واستئصال اللوزتين واللحميات والكثير من عمليات النسائية.

كما ذكر إن بعض عمليات تكميم المعدة بالمنظار تتم في هذه الوحدة مما قلل من تكاليف العملية على المرضى.

وتتم الجراحات بعد تقييم الحالة وبحث افضل الوسائل لتحقيق الهدف الرئيسي وهو التخلص من مخاطر الوزن الزائد واستعادة الحياة الطبيعية للمريض.

يغادر المريض المستشفى في نفس اليوم، ويمارس حياته الطبيعة خلال أسبوعين

ويفقد 50% من وزنه بعد ستة شهور، حيث يصل إلى وزنه المثالي خلال سنة.

واكد أن المستشفى مجهز بكادر طبي متميز من جراحين وأطباء متميزين في أقسام التخدير والعناية المركزة وفي الطوارئ مع وجود تعاون وتنسيق بين كل الأقسام يؤدي للحصول على نتائج متميزة ومتابعة حالةالمريض حتى بعد خروجه من المستشفى لضمان نتائج ممتازة ورائعة.

حصولنا على الاعتماد الدولي هو بداية لانطلاقة حقيقية لمستشفى سند

توالت إنجازات مستشفى سند في الفترة الاخيرة، وتوجت بحصول المستشفى على أعلى شهادات الجودة العالمية في القطاع الصحي، ألا وهي شهادة اللجنة الدولية للجودة الطبية

Joint commission international accreditation

إن شهادة الجودة تهتم بتطبيق معايير وسياسات وإجراءات عالمية لحماية المرضى والفريق الطبي، والتأكد من سلامة طرق العلاج وجاهزية المستشفى لكافة الظروف، وفي نفس الوقت التحقق من سلامة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية فهذه الشهادة تهدف إلى تقليل من المضاعفات الطبية لأقصى حد وفق أعلى مستويات الرعاية الطبية.

مدير عام التشغيل

نتطلع إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى لمجتمعنا

إن حصول مستشفى سند على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كان احد اهدافنا الرئيسية لعام 2016م وجاء ايضا مواكباً مع الرؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص بصفة عامة والصحي بصفة خاصة، كما ان الحصول على هذا الاعتماد الدولي هو بداية العمل الحقيقي لمستشفى سند لتقديم افضل الخدمات الطبية لعملائنا من ناحية جودة الخدمات على مستوى القطاع الصحي في المملكة.

وانه لمن عظيم الشرف ان ادير هذه المؤسسة العظيمة. وخدمة الناس، وخاصة المرضى منهم.

ان من الاختيارات الصعبة ان يجد المريض المكان الامثل لتلقي علاجه. لذا فنحن اخذنا على عاتقنا ان نعمل بجد واجتهاد لنحظى بثقة المريض وتطلعات اسرته.

وهذا وفقاً لرؤيتنا وهي ان نكون المستشفى الاول في المنطقة في اختيارات المرضى.

ولقد تحملنا المسؤولية لنقديم افضل خدمة طبية للمرضى بصدق وبتفاني. فعملنا على تحسين الهيكل الرئيسي وهو أحدث التجهيزات الطبية واختيار الأميز من الموارد البشرية فحرصنا على توظيف الموظفين ذوي الكفاءات العالية مع تقديم الدعم لهم والتدريب اللازم وتزويدهم بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة لتشخيص وعلاج الأمراض. ونحن نتطلع إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى للمجتمع.

فنحن ملتزمون بالحصول على ثقة المرضى وعائلاتهم. من خلال عمل موظفي المستشفى بجد واجتهاد لتوفير الجودة المثلى والآمنة للمرضى وضمان أعلى مستويات ومعايير الرعاية الصحية الدولية وتنفيذها.

وتكاملا مع رؤية المملكة 2030 فإن كل تلك الخدمات وضعت لتقدم بكوادر وطنية، مع التدريب والتعليم المستمر لتطوير المهارات الطبية وصقل الخبرات العملية مع العلمية.

وعلى نفس النسق فإن نجاحاتنا المتتالية تشجعنا لأن نوسع من دائرة خدماتنا الطبية لتغطي مناطق اخرى في وطننا الحبيب وتقدم الخدمات الطبية لمواطنينا في كافة ربوع المملكة.

المدير التنفيذي

أ. مراد الصومالي *

د. تركي القاسم *