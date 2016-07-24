تركي بن طلال يرعى حفل نجاح أبناء إنسان بحوطة بني تميم

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفل فرحة النجاح لأبناء (إنسان) في محافظة حوطة بني تميم، بحضور المحافظ محمد بن عامر الخرصان، ومحافظ الأفلاج زيد بن محمد الحسين، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء المحافظة.

وفي الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة، رحب مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بالمحافظة محمد بن عبدالله العوين، بسمو الأمير تركي بن طلال والضيوف والحضور، متحدثاً عن جهود الجمعية وعما تقدمه للأيتام من دعم وبرامج متنوعة، ومقدماً شكره لداعمي الجمعية وعلى رأسهم الراعي الرسمي للحفل شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة.

وفي كلمته خلال الحفل، شكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، القائمين على الجمعية والداعمين لها، وقال: "كيف لا تسمى هذه الجمعية باسم (إنسان) ومؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-"، معلناً سموه عن تبرعه بمبلغ للجمعية دعماً لها ولبرامجها، وأعرب العوين عن شكره وتقديره نيابة عن الأيتام وأسرهم لسمو الأمير على تبرعه للجمعية.

وفي نهاية الحفل، سلم الأمير تركي بن طلال ومدير فرع جمعية (إنسان)، الدروع للرعاة والمشاركين والمتعاونين مع فرع الجمعية، وكانت "الرياض" من بين الجهات المكرمة في هذه المناسبة، حيث قام الزميل خالد الهديب بتسلم تكريم فرع الجمعية للصحيفة، تلا ذلك تكريم أبناء (إنسان) الناجحين، ثم سلم مدير فرع الجمعية سمو الأمير درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

الزميل خالد الهديب متسلماً تكريم الجمعية لـ "الرياض"