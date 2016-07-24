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صراع الصفقات - أنشيلوتي: بايرن ليس بحاجة لمهاجمين

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صراع الصفقات - أنشيلوتي: بايرن ليس بحاجة لمهاجمين صراع الصفقات - أنشيلوتي: بايرن ليس بحاجة لمهاجمين

قال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ إن فريقه لن يوقع مع مهاجمين على الرغم من رحيل ماريو جوتزة إلى بروسيا دورتموند وإصابة آريين روبن.

ورحل جوتزة من صفوف بايرن ميونيخ إلى بروسيا دوتموند بمبلغ 26 مليون يورو، كما أن روبن يعاني من إصابة ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وصرح المدرب الإيطالي لشبكة "إي إس بي إن": "في تلك المراكز لدينا مجموعة كافية".

وأضاف "حتى مع إصابة روبن الطفيفة، سيكون جاهزا في بداية الموسم، كل المراكز جيدة جدا، لا نحتاج للاعب أخر".

وأتم "تحدثت مع إدارة الفريق. من المهم أن يكون لديك مدافعين جيدين، وأن تحاول الحصول على متوسط ميدان لتطور التنافسية في تشكيلتك في وسط الملعب".

وضم بايرن خلال سوق الانتقالات الصيفية ماتس هوميلز بمبلغ 38 مليون يورو من بروسيا دورتموند وريناتو سانشيز بمبلغ 35 مليون يورو من بنفيكا.

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