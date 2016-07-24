تقرير في الجول – إيجوايين.. الملكي غير المحبوب الذي رفض يوفنتوس ضمه بـ35 مليون

في 2015 خرج والد جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي ليكشف سببا غريبا وراء رحيل اللاعب من ريال مدريد:"فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يكن يحب الأرجنتينين، لذلك قرر بيع جونزالو". والآن غير المحبوب أصبح على أعتاب كتابة التاريخ في الدوري الإيطالي.

إيجواين اقترب من الانتقال إلى يفونتوس في صفقة ستكون قياسية وهي الأغلى في تاريخ الدوري الإيطالي. 94 مليون يورو أو على الأقل 90 مليون في حالة الاتفاق بين يوفي ونابولي على تقليص مبلغ الشرط الجزائي والدفاع نقدا.

ولكن ما الذي تغيير ليرتفع سعر إيجواين إلى أكثر من الضعف خلال رحلة السنوات الثلاث في إيطاليا؟

بداية القصة

في أبريل 2012 ومع انتشار أنباء خروج إيجوايين من ريال مدريد في الصيف، قال إيميليو بوتراجوينو مدير العلاقات العامة للنادي الملكي في ذلك الوقت: "نحن سعداء بتواجد إيجوايين معنا، لقد سجل 24 هدفا في 20 مباراة بالدوري الإسباني، وأتذكر أنني حينما كنت هدافا للدوري سجلت 19 فقط".

وأضاف "إنه مهاجم من الطراز الرفيع وننوي أن يستمر معنا لأعوام إضافية، لقد وصل صغيرا جدا لنا ونعتبره ابنا للنادي، لطالما تصرف بطريقة رائعة سواء كان مشاركا أم لم يشارك".

في موسم 2012-2013 لم تكن أرقام إيجوايين سيئة مع النادي الملكي، شارك في 19 مباراة كأساسي وكبديل في 9 مباريات، سجل 16 هدفا وصنع 5 أخرين.

ريال مدريد أراد بيعه في أكثر من مرة

على الرغم من التقارير الصحفية وتأكيدات جوزيه مورينيو مدرب الملكي في ذلك الوقت ببقاء اللاعب مع الفريق، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي كان على وشك بيعه في 2011 حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" بمبلغ 15 مليون يورو.

وكان إيجوايين قد انضم إلى ريال مدريد بمبلغ 12 مليون يورو قادما من ريفر بليت، وحسب التقرير الإسباني فإن رئيس النادي الملكي قد قدر أرباح الصفقة بـ3 ملايين يورو.

كالعادة أثبت إيجوايين أن قيمته تزيد مع الوقت، وارتفع سعره إلى 30 مليون وكانا هدافا على الرغم من قلة مشاركاته.

وعلل والد اللاعب رغبة الملكي الشديدة في بيعه مستشهدا بأمثلة أخرى فقال: "بيريز لا يحب الأرجنتينين، لذا باع ريال مدريد لاعبين مثل فيرناندو رودوندو واستيبان كامبياسو وسانتياجو سولاري وفيرناندو جاجو وأخيرا إيجوايين وأنخيل دي ماريا".

وأتم "فلورنتينو بيريز لا يهاجم أبدا وجها لوجه، لا يظهر وجهه أبدا".

يوفنتوس وسنوات الفرص الضائعة

كان إيجواين على مقربة من الانضمام إلى يوفنتوس خلال صيف 2013 بمبلغ 35 مليون يورو، ووقتها فضل البيانكونيري دفع 12 مليون جنيه إسترليني لضم كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي.

وصرح جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي ليوفنتوس في ذلك الوقت "إيجوايين؟ لا أريد قول أي شيء عنه، لازال هناك الكثير من الوقت لكي تحدث العديد من الأشياء لا يجب أن نتسرع".

كما حذر بيدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق فريقه من بيع إيجوايين قائلا :"ليس من السهل أن تجد لاعبا يسجل كل موسم من 25 إلى 30 هدفا وإيجوايين يفعل ذلك".

أرسنال أيضا كان يرغب في ضمه بعقد يمتد لأربعة مواسم حسب تقرير نشر في صحيفة جارديان في ذلك الوقت، لكن ريال مدريد طلب 40 مليون يورو فمن دفع؟

إيجوايين يرتفع سعره كلما مر الوقت

انضم إيجوايين إلى نابولي بمبلغ 40 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة مواسم، في موسمه الأول سجل 24 هدفا في 46 مباراة وصنع 12 أخرين.

وفي موسمه الثاني ارتفع سعره أكثر إلى 65 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أن شارك في 58 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وصنع 11 أخرين.

وقالت صحيفة "تيليجراف" في يوليو 2015 إن أرسنال يرغب في ضم اللاعب لكن نابولي أصر إنه لن يبيعه سوى بقيمة الشرط الجزائي والتي قدرت في ذلك الوقت بـ64.7 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 90 مليون يورو.

وصرح أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي قائلا :"سعر إيجواين؟ 90 مليون يورو أريد أن أبيعه بهذا السعر، بهذه الطريقة سأضم 8 لاعبين للفريق".

استمر تألق إيجوايين ولم يتأثر بما يدور حوله، وسجل خلال الموسم الماضي وفي ثالث مواسمه مع نابولي 38 هدفا في 42 مباراة لعبها كما صنع 3 أهداف أخرى.

حاليا يرغب يوفنتوس في دفع ضعف المبلغ الذي رفض أن يدفعه في 2013، إذ أنه يقترب من ضم اللاعب بـ94 مليون يورو، فهل يتضاعف سعر إيجوايين مرة أخرى؟