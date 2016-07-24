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بالفيديو - رائع يا محرز.. ليستر يستهل ' كأس الأبطال ' بالفوز على سلتيك

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بالفيديو - رائع يا محرز.. ليستر يستهل ' كأس الأبطال ' بالفوز على سلتيك بالفيديو - رائع يا محرز.. ليستر يستهل ' كأس الأبطال ' بالفوز على سلتيك

(إفي): استهل بطل الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي، مشاركاته في بطولة كأس الأبطال الدولية بالفوز على سلتيك الإسكتلندي بركلات الترجيح (6-5) وذلك بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم على ملعب "سلتيك بارك".

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تقدم "الثعالب" عبر الجزائري رياض محرز في الدقيقة 46 قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 59 بأقدام يوجان أوكونيل.

جاء هدف التقدم للفريق الإنجليزي بطريقة رائعة بعدما راوغ محرز لاعبي الفريق الإسكتلندي داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة يسارية مقوسة سكنت أقصى الزاوية اليمنى.

وعادل سلتيك النتيجة بعدما سدد أوكونيل كرة أرضية مرتدة من داخل المنطقة بشكل رائع لترتطم بالقائم الأيمن وتسكن شباك كاسبر شمايكل.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم الفائز ليتمكن شمايكل من التصدي للركلة السادسة لسيلتك، قبل أن يحرز الغاني دانيال أمارتي الركلة الحاسمة.

ومن المقرر أن يستكمل ليستر مبارياته في البطولة بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 30 يوليو على ملعب "هوم ديبت سنتر" بمدينة كارسون الأمريكية قبل أن يختتم المواجهات أمام برشلونة يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب "فريندز أرينا" بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

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فيديو اليوم السابع

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