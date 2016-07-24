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تقرير – تشيلسي يرصد 66 مليون يورو من أجل كافاني

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تقرير – تشيلسي يرصد 66 مليون يورو من أجل كافاني تقرير – تشيلسي يرصد 66 مليون يورو من أجل كافاني

كشفت تقارير إنجليزية عن رغبة تشيلسي في ضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان مقابل 41.7 مليون جنيه استرليني ما يساوي 66.7 مليون يورو.

وانتقل كافاني من نابولي إلى سان جيرمان في صيف 2013 مقابل 65 مليون يورو، وحصد 10 ألقاب مع بطل الدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة (دايلي ستار) الإنجليزية أن كافاني يرغب في الرحيل عن سان جيرمان بعد رحيل زميله زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد بحسب مصادر.

وذكرت التقارير أن تشيلسي قدم عرضا إلى سان جيرمان بمبلغ 41.7 مليون جنيه استرليني لشراء الهداف الأوروجويائي صاحب الـ29 عاما.

وأحرز كافاني 53 هدفا في 97 مباراة بالدوري الفرنسي مع سان جيرمان منذ انضمامه في 2013.

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