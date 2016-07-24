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ضبط عاطل خطف ربة منزل واغتصبها تحت تهديد السلاح بطنطا

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ضبط عاطل خطف ربة منزل واغتصبها تحت تهديد السلاح بطنطا ضبط عاطل خطف ربة منزل واغتصبها تحت تهديد السلاح بطنطا
تمكنت وحدة مباحث قسم ثانى طنطا بمديرية أمن الغربية، برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس الوحدة، من ضبط عاطل خطف ربة منزل، واغتصبها تحت تهديد السلاح بمقابر مدينة طنطا.

ترجع أحداث الواقعة لأواخر شهر رمضان الماضى، حينما تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بلاغا بوصول " ا .و.ش" 23 سنه ومقيمة بسكه المحلة دائرة قسم ثان طنطا إلى مستشفى طنطا الجامعى وفي حالة إعياء شديدة ، وبها جروح وكدمات متعددة .

وأثبتت التحريات الأولية قيام عاطل يدعى" ف .ا.ع" 18 سنة بخطف المجنى عليها واقتادها داخل مقابر طنطا تحت تهديد السلاح واغتصبها عدة مرات، كما اتصل بصديق له ويدعى "ع. أ. ع" 17 سنه وتناوبوا اغتصابها وأحدثا بها إصابات وصل إلى نزيف حاد في الجهاز التناسلي وميكروبات فى المعدة.

تم تحرير المحضر رقم 5974 إدارى قسم ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار الجناة، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الجانى الأول والأساسى في الواقعة، وتم إيداعه سجن القسم على أن يعرض على النيابة صباح باكر .


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