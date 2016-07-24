بالصور.. موقف أتوبيس شرق الدلتا بالعاشر مكب لمخلفات المحلات

تحول موقف أتوبيس شرق الدلتا بمدينة العاشر من رمضان، إلى مكب مخلفات للمحلات التجارية بالمول المخصص كمقر للمكتب العاشر وقطع التذاكر.

رصد "اليوم السابع" بالصور تفاصيل هذا التحول وكيف يتعامل معه الركاب والجهاز، فيقول المهندس عصام عادل أحد ركاب المحطة، إنه يتنقل الركاب خلال توجهم صباح كل يوم إلى محطة الأتوبيس بين أكوام القمامة والعمال النيام، فهذا هو المكان الوحيد الذى يضم اتوبيسات القاهرة والإسماعيلية وبلبيس والمحلة.

ويقول حسن السيد أحد السائقين، لم يكتف صاحب سوبر ماركت بإلقاء قمامته داخل المول والتخلص منها كل 4 أو 3 أيام لتعود وتتراكم فى ذات اليوم، وإنما قام بعض المؤجرين للمول بتحويل الساحة الداخلية المخصصة للركاب والجمهور المتردد على محطة الأتوبيس إلى مخزن لكل ما لا يحتاجونه.

من داخل المحطة قال علاء ماسح الاحذية، إن هذا المكان منذ إنشائه كان فخرا لمدينة العاشر لكنه تحول لعشوائية ومرتعا للقمامة مع الوقت وكل ما يفعله الجهاز يرفع المخلفات ثم سرعان ما تعود مرة أخرى.



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كارثة موقوتة المخلفات تحيط لكشك الكهرباء



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فى حال حدوث عطل ساعات لإخلاء المنطقة المحيطة بالكشك



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صندوق القمامة فارغ والسوبر ماركت الشهير يترك قمامته على الأرض



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فوارغ صفائح الجبن والكارتون تحوى القطط داخل المحطة



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الفرن يحول الساحة الخلفية لمخزن لأجولة الدقيق



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القمامة فى كل ركن بمحطة الأتوبيس



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المنظر العام للمحطة مزر



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مياه الصرف تشارك القمامة فى محطة الأتوبيس



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القمامة تملئ كل مكان



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تحويل محطة الأتوبيس لمكب مخلفات



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