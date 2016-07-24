الصفاقسي: شكرا للأهلي.. المفاوضات على مشارف الإتمام بخصوص معلول

وجه عبد الحميد عميرة المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي رسالة شكر إلى إدارة الأهلي على تلبيه نداء النادي التونسي والدخول في مفاوضات مباشرة معه بخصوص علي معلول.

معلول أصبح على أعتاب الانضمام بشكل رسمي إلى الأهلي وهو ما أكده اللاعب بنفسه في تصريحات خاصة لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكان نادي الصفاقسي التونسي قد خرج ببيان رسمي هاجم من خلاله الأهلي بسبب "التفاوض مع اللاعب وعدم التفاوض مع النادي" ولكن تلك الأمور انتهت سريعا.

وقال عميرة: "أشكر الأهلي على تلبية نداء الصفاقسي وإرسال مندوبا من النادي إلى تونس للتفاوض".

وأضاف في تصريحات عبر قناة النهار اليوم "بعثة الأهلي تفاوضت بالفعل مع الصفاقسي والأمور الآن تقربيا تمت بشكل نهائي. معلول سينتقل إلى الأهلي".

وواصل "الاتفاق بصدد الإتمام رسميا يوم الأحد. وسيتم دفع مبلغ أعلى من قيمة الشرط الجزائي في عقد معلول".

FilGoal.com كشف يوم السبت أن الأهلي سيدفع 700 ألف يورو للصفاقسي مقابل ضم معلول، بدلا من دفع 500 ألف فقط قيمة الشرط الجزائي.

مع انتظار وصول اللاعب إلى القاهرة يوم الاثنين بدلا من يوم الأحد. (طالع التفاصيل)