صورة في الجول - مصدر مقرب من كوفي يكشف نتائج فحوصاته الطبية

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها البوركينابي محمد كوفي مدافع الزمالك إصابته برشح في الركبة، بحسب ما صرح به مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

كوفي كان قد غاب عن مباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام صن داونز في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

لكن الزمالك وجه تحذيرا لكوفي قبل مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا خاصة أنها المرة الثانية التي يرفض فيها السفر بعد أزمة المستحقات التي جعلته يتغيب عن الفريق في رحلة نيجيريا أمام إنيمبا. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر مقرب من كوفي لـFilGoal.com: "خضع اللاعب لفحوصات تحت إشراف طبيب النادي اليوم السبت".

وأكمل "الفحوصات أكدت أن كوفي يعاني من رشح في الركبة ويحتاج إلى فترة راحة للعلاج".